Violenza sessuale, don Rugolo querela presunta vittima e cronista

Giuseppe Rugolo, il sacerdote accusato di violenza sessuale aggravata su minori, a processo al tribunale di Enna, ha querelato Antonio Messina, il giovane che aveva denunciato il prelato tre anni fa. Insieme a Messina è stata denunciata un’altra giornalista di Enna, Manuela Acqua.

Giornalista querelata 2 volte

Come nel caso di Pierelisa Rizzo, querelata dal sacerdote due volte per diffamazione e diffusone di atti procedurali, la Procura di Enna ha chiesto l’archiviazione, ma il legale di Rugolo ha presentato opposizione. Rizzo comparirà davanti al Gup il 19 e 21 marzo 2024 mentre l’udienza per Antonio Messina e Manuela Acqua è fissata per il 28 maggio 2024.

Denunciato presidente Rete abuso

Un’altra querela l’ha ricevuta Francesco Zanardi, presidente di Rete l’Abuso , unica associazione italiana di sopravvissuti ad abusi clericali. Ad oggi tutte le querele presentate da Rugolo non sono andate nella direzione intrapresa dal sacerdote. “Fin dall’inizio dell’inchiesta, intorno a me e intorno a chi mi sostiene, è stato creato un clima avvelenato” dice Antonio Messina.