Omicidio, legale Scammacca, “incredibile come Ruisi sia sparito nel nulla”

“Riponiamo massima fiducia nelle forze dell’ordine ma non ci spieghiamo come sia possibile, a distanza di tanto tempo, che una persona possa sparire nel nulla”. Lo afferma a ViviEnna l’avvocato Francesco Alberghina, il legale della famiglia di Salvatore Roberto Scammacca, il 47enne di Valguarnera ucciso la mattina del 10 ottobre a colpi di pistola e per il cui delitto è accusato l’imprenditore edile, Guglielmo Ruisi, che, da quel giorno, è irreperibile.

“L’auto non è stata trovata”

“Peraltro, non è stata trovata nemmeno l’auto con cui è scappato” aggiunge lo stesso legale che si fa portavoce delle perplessità della famiglia del 47enne.

I timori a Valguarnera

A Valguarnera, comunque, si vive con preoccupazione questa vicenda, in virtù dei rapporti tutt’altro che buoni tra i due nuclei familiari: da quanto emerge dalle indagini della polizia e dei carabinieri, coordinati dai magistrati della Procura di Enna, il delitto sarebbe riconducibile a degli screzi tra Scammacca e Ruisi e 5 giorni prima dell’omicidio, in prossimità di un bar, a Valguarnera, ci sarebbe stato un battibecco tra il 47enne ed il figlio dell’imprenditore.

“C’è preoccupazione”

“Inoltre, non è stata trovata l’arma, pone una certa preoccupazione la circostanza che ci sia in giro una persona con una pistola, magari si trova all’estero o nel nostro territorio” conclude l’avvocato Francesco Alberghina.