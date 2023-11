Mercato, dissuasori in tilt, Pd, “così si agevola parcheggio selvaggio”

Il consigliere del Pd di Enna, Marco Greco, ha presentato una interrogazione al sindaco per il ripristino dei dissuasori nell’area del mercato di Sant’Antonio.

Dissuasori non funzionanti

“Da qualche settimana – dice il consigliere comunale del Pd – tuttavia questi dissuasori sono inspiegabilmente non funzionanti. Questo ha comportato, complice l’inciviltà di qualcuno, una pericolosa corsa al parcheggio selvaggio (anche di fronte la chiesa di Maria S.S. Addolorata) che rischia di compromettere la pedonalizzazione e dunque lo sviluppo di un’area urbana che deve invece restare appannaggio dei pedoni, delle famiglie e dei giovani che tutte le sere passeggiano per il mercato”.

La pedonalizzazione

Secondo quanto sostenuto dall’esponente del Pd, sono i commercianti ed i residenti a spingere per il ripristino del servizio che garantisce la pedonalizzazione dell’area.

“Questo modello virtuoso, nato dallo sforzo e dell’impegno dei privati, è stato reso possibile anche grazie alla pedonalizzazione del mercato, agevolata dalla presenza di dissuasori elettrici che impediscono alle auto di invadere la strada” spiega il consigliere comunale del Pd.

Gli sforzi del Comitato A Chiazza

Inoltre, l’esponente politico ritiene che gli sforzi compiuti negli ultimi anni, soprattutto dai commercianti e dai residenti, per rendere questa zona vivibile non debbano andare in fumo.

“Negli ultimi anni, grazie soprattutto – analizza Greco – all’impegno dei commercianti e dei residenti del quartiere che si sono riuniti nel comitato “A Chiazza”, l’antico mercato è stato teatro di partecipatissime manifestazioni e ha visto una fase di rinascita e sviluppo che ha portato, in controtendenza rispetto ad altre zone di Enna, all’apertura di nuove attività commerciali”

“Oggi il mercato Sant’Antonio è diventato un punto di riferimento gastronomico per tanti ennesi, soprattutto giovani e giovanissimi che nelle ore serali affollano la via per cenare presso le varie attività commerciali”.