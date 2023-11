Protesta degli ambientalisti blocca traffico a Enna

Traffico bloccato ad Enna Bassa sulla strada che conduce a Pergusa per una manifestazione degli attivisti di Ultima generazione a Enna che protestano contro l’uso a fini energetici delle centrali a carbone e degli idrocarburi.

Tensione nel corso della protesta

Momenti di tensione tra attivisti ed automobilisti prima che intervenissero le volanti della Polizia, che hanno fatto sgomberare otto manifestanti, seduti sulla carreggiata. Il blocco è durato una quindicina di minuti e non ci sono stati incidenti.

Intervento della polizia

L’intervento della polizia, supportati da una pattuglia dei carabinieri e dalla Polizia municipale, ha evitato che alcuni automobilisti aggredissero gli attivisti. Gli otto manifestanti sono stati portati negli uffici della Digos per l’identificazione e la denuncia per interruzione del traffico, manifestazione non autorizzata, ed eventuali altre ipotesi di reato.