Protesta ambientalisti, “creato solo disagi, qui qualità aria è buona”

Gioventù nazionale Enna ha condannato la protesta ad Enna bassa degli ambientalisti legata al no alle centrali a carbone.

“Qui la qualità aria è buona”

“Oltre a causare enormi disagi alla popolazione, ridicolizzando la nobile causa in questa maniera, bisogna notare l’inutilità di queste manifestazioni in un territorio dove la qualità dell’aria è alquanto buona e il livello di inquinamento basso” spiegano gli esponenti di Gioventù nazionale Enna.

Campagna ideologica

Secondo gli esponenti del movimento, legato a Fratelli d’Italia, le manifestazioni degli ambientalisti, in particolare quella organizzata ieri ad Enna, ha una forte connotazione ideologica.

Questi signori non fanno altro che ideologizzare fortemente l’attuale situazione e proporre soluzioni banali ed inefficaci. Gioventù Nazionale Enna condanna fermamente quanto avvenuto oggi augurandosi che il blocco della via di comunicazione non abbia causato alcun danno a situazioni emergenziali”