Scuola, sì al piano di dimensionamento, ecco i tagli degli istituti

E’ stato varato il piano di dimensionamento scolastico al termine della la Conferenza provinciale per l’organizzazione della rete scolastica nel territorio ennese che si è tenuta nella sede del Libero consorzio.

La norma

“Il piano è stato formulato- come ha ribadito più volte il Provveditore- tenendo conto dei parametri previsti nella norma contenuta nella Finanziaria che impone l’accorpamento al disotto della media regionale fissata in Sicilia in 960 alunni per istituto”.

La riorganizzazione ed i tagli

La novità del piano prevede per Enna l’istituzione di due poli uno liceale, che comprende quale istituto accorpante il Napoleone Colajanni con il “Farinato” e l’ “Abramo Lincoln” e il polo tecnico professionale con l’Abramo Lincoln che accorpa l’istituto Federico II. Il piano prevede nel dettaglio: a Barrafranca il “Bosco” accorpa I.C Europa; a Troina Omnicomprensivo Bosco Maiorana accorpa l’Istituto Borgo; a Nicosia l’ istituto comprensivo Carmine accorpa il san Felice; ad Agira il “Fortunato Fedele” accorpa la sede distaccata dell’ “A. Lincoln di Agira.

Agira e Regalbuto

Tutte e sei queste proposte sono state approvate non ha, invece, trovato il consenso dell’assemblea la proposta riguardante accorpamento dell’istituto comprensivo Giustisinopoli di Agira con l’istituto Ingrassia di Regalbuto, l’unico che riguarderebbe due comuni differenti con notevoli problemi di viabilità e di collegamenti. Su quest’ultima proposta lo stesso Provveditore si è detto fiducioso di ottenere il consenso a non provvedere al dimensionamento.

Chi ha partecipato al piano

All’incontro hanno preso parte il dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia Ufficio VI – ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta ed Enna, Filippo Ciancio, i sindaci di Enna, Agira, Barrafranca, Piazza Armerina, Regalbuto, Nicosia, Troina e Valguarnera, i rappresentanti degli insegnanti, del personale Ata, dei genitori e degli studenti

Foto tratta da open.it