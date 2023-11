Scuola, una lezione ambientale nella tenuta Florio

E’ stata una giornata indimenticabile per i bambini della scuola dell’infanzia plesso De Gasperi di Aidone dell’Ic Falcone Cascino, i quali, accompagnati dalle docenti, hanno avuto il piacere di recarsi nella Tenuta Florio in contrada Canalotto, incastonata in un bellissimo bosco.

Esplorare la natura

In questo splendido agricamp, i bambini hanno avuto la possibilità di esplorare la natura ed i suoi colori autunnali. Attraverso laboratori artistici, i piccolini hanno dipinto disegni e, dopo aver esplorato il bosco, hanno incollato foglie, ghiande, rametti realizzando delle fantastiche composizioni.

Il progetto

Il progetto ha avuto quale referente l’insegnante Concetta Scroppo ed è stato possibile grazie al supporto ed al consenso della dirigente scolastica prof. Alessandra Messina. Il momento musicale è stato il più emozionante perché i piccolini hanno dedicato dei canti al rispetto della natura. I piccoli esploratori nel bosco hanno degustato il pranzo con un pic-nic sul fieno. Canti, slogan e cartelloni hanno rafforzato l’amore e il rispetto della natura.

La famiglia Florio

La totale disponibilità della famiglia Florio, che ha accolto la scuola dell’infanzia, e il contributo del comandante della polizia municipale Giuseppe Di Seri, molto attento alla sicurezza dei più piccoli ha permesso che i bambini vivessero questa esperienza unica. “La dirigente scolastica, prof. Messina:”La

scoperta del proprio territorio e la possibilità di viverlo e sperimentarlo con il supporto delle maestre è per i bambini un’esperienza arricchente e formativa. L’ambiente va conosciuto per essere rispettato in modo consapevole ed è questa la finalità del nostro progetto. Non devono mancare mai il gioco, il divertimento e la condivisione del cibo nelle esperienze per i nostri piccoli”.

Angela Rita Palermo