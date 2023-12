Infiltrazioni in una scuola, “nessun pericolo per alunni, lavori in corso”

L’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Calascibetta, Maria Rita Speciale, assicura che sono in corso i lavori in un locale della scuola di infanzia Cicirello dove si sono verificate delle infiltrazioni di acqua.

Nella giornata di ieri, i consiglieri di opposizione hanno lanciato l’allarme dopo le segnalazioni dei genitori di una classe, chiedendo contestualmente all’amministrazione interventi immediati per la messa in sicurezza dell’aula e soprattutto degli alunni e degli insegnanti.

La replica dell’assessore, “segnalazione il 24 novembre”

L’assessore, nella sua replica, spiega la genesi della vicenda. “Lo scorso 24 novembre perviene da parte dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara di Enna – dice l’assessore Maria Rita Speciale – la richiesta di un intervento manutentivo urgente al plesso Cicirello, dove (riferiscono) risulta essersi allagata un’aula a causa di una infiltrazione d’acqua proveniente dal tetto di copertura, peggiorata dalle ultime piogge”.

“Inserita una guaina”

“L’Ufficio tecnico comunale –continua l’assessore Speciale- con la squadra di manutenzione è prontamente intervenuto al fine di rimuovere il problema, collocando sul tetto di copertura una guaina impermealizzante”

L’aula

L’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Calascibetta fornisce un’altra precisazione. “All’interno, nel soffitto dell’aula allagata – spiega l’assessore – sono state rimosse le parti di intonaco cadenti e pericolanti. Da informazioni acquisite dall’Ufficio Tecnico, che, per quanto di propria competenza, con propria missiva, relaziona all’Ente, si attende che le parti di muratura, inibite di acqua, si asciughino per potere procedere al ripristino di altre porzioni di intonaco e relativa scialbatura“.

Interventi programmati

Inoltre, l’assessore Maria Rita Speciale precisa che sui lavori era stato individuato un cronoprogramma.

Al fine di non interferire con le attività scolastiche, si era già programmato – dice l’assessore – di eseguire l’intervento durante le festività natalizie, quando le attività didattiche risultano sospese. Giova altresì precisare che tutto il personale del plesso di Cicirello è stato informato dell’esecuzione dell’intervento. Non entro nel merito- conclude l’assessore–di altre becere strumentalizzazioni a cui la minoranza continua ad abituarci, limitandomi a chiarire come si sono svolti realmente i fatti”.