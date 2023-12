Furto di energia elettrica, assolto imprenditore di Valguarnera

Il Tribunale di Enna ha assolto un imprenditore di Valguarnera sotto processo per furto aggravato di energia elettrica. La vicenda risale a qualche anno fa, periodo in cui nella sua attività venne eseguito un controllo, al termine del quale, secondo la tesi dell’accusa, venne fuori una presunta manomissione del contatore, decretando, così, l’apertura di una inchiesta.

La difesa e la riforma Cartabia

Ne è naturalmente nato un procedimento giudiziario nei confronti dell’imprenditore, difeso dall’avvocato Lorenzo Caruso, che, nel corso di una udienza, ha richiamato l’attenzione del Tribunale giudicante sulla riforma Cartabia, secondo cui il furto aggravato diventa procedibile in caso di querela.

Procedibilità su querela

“La sopravvenuta procedibilità a querela di parte per la fattispecie in questione è risultata infatti prevalere sulla precedente procedibilità di ufficio in virtù del principio della successione di leggi nel tempo” si legge nel sito di informazione giuridica diritto.it.