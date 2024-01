Frana in contrada Piano Marino, Piazza senza acqua

Resta senza acqua Piazza Armerina per via di una frana che si è verificata in contrada Piano Marino. Secondo quanto sostenuto da Acquaenna, si è verificata “la rottura di una tubazione a servizio delle Contrade Piazza Vecchia, Uccelli, Candilia, Paratore, Piano Marino e zone limitrofe”.

Acqua sospesa

Il gestore comunica che a partire da oggi e “per le successive 48 ore, verrà sospesa l’erogazione idrica nelle sopracitate contrade, al fine di consentire il necessario intervento di riparazione”