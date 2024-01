Enna sbanca in trasferta e resta in vetta

Con gol per tempo l’Enna vince sul campo del Mazzarrone e resta in vetta alla classifica del campionato di Eccellenza. I gialloverdi sono passati in vantaggio prima con Cocimano e poi nella ripresa c’è stato il raddoppio di Vitelli che ha messo la gara in cassaforte.

Squadra più tonica

Rispetto alla partita di domenica scorsa, al Gaeta, contro il Messana, la squadra di Campanella è sembra più sciolta, forse gli strilli dell’allenatore e qualche punzecchiatura del presidente hanno messo più pepe ai giocatori.

Il presidente e l’ad dell’Enna

“Buona intensità sia nel primo sia nel secondo tempo ma ogni gara è dura e ci sarà da lottare fino alla fine” spiega il presidente dell’Enna, Luigi Stompo. L’ad, Fabio Montesano pensa già alla prossima gara: “Con la Leonzio – dice Montesano – dobbiamo preparare bene la partita e contiamo molto nell’apporto del nostro pubblico”.

Il tabellino

MAZZARRONE CALCIO – ENNA CALCIO 0-2

MARCATORI: 43’ Cocimano, 60’ Vitelli

MAZZARRONE CALCIO: Pandolfo, Puglisi (74’ Pappalardo), Semeraro, Figini, Campagna, Marino, Kebbeh, Tomasello, Conteh (74’ Monreale), Coria, Bojang. All. Gaspare Violante.

ENNA CALCIO: Di Carlo, Santonocito, Batista, Boscaglia, Zappalà, Tosto, Veneroso (74’ Rallo), Sessa (76’ Di Dio), Vitelli (82’ Randis), Cocimano, De Souza (56’ Adeyemo). All. Giovanni Campanella.

AMMONITI: Campagna, Kebbeh (M); Cocimano, Sessa (E).

ESPULSI: Bojang (M).

ARBITRO: Tommaso Bassetti di Lucca