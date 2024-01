Tragedia a Enna, uomo muore carbonizzato in casa

Tragedia ad Enna con lo scoppio di un incendio in una abitazione in via Sant’Onofrio che ha causato la morte di un uomo, Salvatore Antonio Carbone di 73 anni, ex barista.

Il rogo nella camera da letto

Il rogo, spento poi dai vigili del fuoco, si è originato questa mattina, intorno alle 11,15, nella camera da letto ed ha investito il proprietario che non ha avuto scampo. Sulle cause del rogo sono in corso gli accertamenti, le indagini sono condotte dai carabinieri.

L’inchiesta della Procura

La Procura di Enna ha aperto una inchiesta per verificare cosa è accaduto in quell’appartamento allo scopo di verificare se emergono delle precise responsabilità. Secondo quanto emerge da una prima testimonianza, al vaglio degli inquirenti, dentro la camera da letto ci sarebbe stata una bombola dell’ossigeno, presumibilmente utilizzata dall’anziano che, se fosse confermata questa tesi, avrebbe avuto dei problemi respiratori.

L’esame sulla salma

Resta da capire in che condizioni è la salma per l’autopsia, in ogni caso è probabile che la Procura disporrà l’esame per accertare anche se l’ex barista sia morto prima dell’esplosione del rogo o se ha perso i sensi per via del fumo sprigionatosi dall’incendio. Tutte ipotesi che sono al vaglio degli inquirenti che, frattanto, stanno sentendo le testimonianze dei parenti e dei vicini ci casa.

La paura tra i residenti

Sono stati momenti di grande paura per gli stessi residenti della zona che hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, il cui centralino è stato sommerso dalle chiamate di emergenza.