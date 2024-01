Avvocato piazzese è consulente del Governo regionale

Una nomina importante è arrivata dal governo regionale per un professionista di Piazza Armerina. L’avvocato piazzese Filippo Antonio Arena è stato nominato consulente dell’assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità, Alessandro Aricò.

“E’ un punto di riferimento”

A darne notizia è il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, l’avvocato Nino Cammarata, sindaco di Piazza Armerina. “Siamo certi che la competenza e serietà dell’avvocato Arena diventeranno punto di riferimento anche per l’intera provincia – afferma Cammarata -. È una nomina prestigiosa che inorgoglisce l’intera comunità provinciale di Fratelli d’Italia”.

Vertice in Prefettura

Cammarta poi dà appuntamento al prossimo 8 febbraio in Prefettura, giorno in cui l’avvocato Arena accompagnerà l’assessore Aricò per discutere di reti infrastrutturali del territorio. “È con forte senso di responsabilità, associato ad altrettanto entusiasmo, che comunico di essere stato nominato pro tempore consulente esperto dell’assessore Aricó – conferma l’avvocato Arena -. Il compito affidatomi ha lo scopo di supportare e coadiuvare l’apparato burocratico per la copiosa attività che esso già svolge. Contestualmente sarà l’occasione per seguire da vicino le progettualità che riguardano l’intero territorio”.