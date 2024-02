Lotta alla ludopatia, operativi gli sportelli in 9 Comuni

Sono operativi in nove Comuni della provincia di Enna gli sportelli di ascolto Gap (Gioco d’azzardo patologico). Secondo quanto fa sapere l’Asp di Enna offrono attività di counseling, screening, consulenza in tema di gioco d’azzardo patologico all’esterno delle sedi istituzionali dei Ser.T, soprattutto presso le sedi Caritas e parrocchiali dei Comuni già inseriti nella rete.

Il progetto dell’Asp

“E’ partito il progetto “Gaming_over Community” allo scopo – dice dottoressa Carmela Murè, Direttore della Unità Operativa Complessa delle Dipendenze Patologiche – di prevenire e sensibilizzare la rete dei servizi presenti sul territorio (AASSPP, Comuni, Medici Medicina Generale, Pediatri Libera Scelta) e l’intera Comunità, sui rischi derivanti da Dipendenza gioco d’azzardo”.

Le informazioni sui rischi del gioco

Il progetto si propone di aumentare la consapevolezza e l’informazione sulle problematiche legate al gioco on line e rischi del gioco d’azzardo patologico nella popolazione in generale, promuovere il gioco responsabile, favorendo il coinvolgimento del terzo settore e delle organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro.

Il neo commissario Zappia

Per il Commissario straordinario, Mario Zappia, impegnato in queste ore ad approfondire la conoscenza dei servizi e dei professionisti dell’Azienda, “… l’istituenda rete costituisce un punto di forza della complessità degli interventi messi in campo nella prevenzione e nell’assistenza delle persone affette dal gioco d’azzardo patologico”.

Ecco dove sono gli sportelli

Già avviati nel territorio i seguenti sportelli: Assoro, via Crisa n. 294, Locali della Caritas, primo lunedì del mese, dalle 15.00 alle 18.00; Barrafranca, Via Ferreri Grazia n. 122, Locali della Parrocchia Madre della Divina Grazia, secondo mercoledì del mese, dalle 10.00 alle 12.00;

Capizzi, Piazza Umberto I, Locali del Santuario di San Giacomo, primo lunedì del mese, dalle 15.00 alle 18.00; Catenanuova, via Roma n.15, Caritas Parrocchiale, primo martedì del mese, dalle 10.00 alle 12.00; Enna, Piazza Vittorio Emanuele, Locali della Chiesa di San Francesco d’Assisi, Primo martedì del mese, dalle 10.00 alle 12.00; Nicosia, Largo Duomo n. 10, Palazzo Vescovile, Secondo giovedì del mese, dalle 15.00 alle 17.00; Piazza Armerina, Via Barbuzza n. 3, Locali della Chiesa S.S. Angeli Custodi, primo lunedì del mese, dalle 10.00 alle 12.00; Regalbuto, Piazza Savoia n. 5, Locali della Chiesa San Domenico, ultimo giovedì del mese, dalle 10.00 alle 13.00; Troina, Via Guglielmo Malaterra, Locali della Chiesa Nuova, primo martedì del mese, dalle 10.00 alle 13.00.

Servizio gratuito

L’accesso è diretto, gratuito, senza impegnativa del medico e nel totale rispetto dell’anonimato. È possibile anche telefonare alle linee telefoniche dedicate:

SERT di Nicosia: 0935/671333, tutti i lunedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; SERT di Enna/Piazza Armerina: 0935/981614, tutti i mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Altri Comuni a breve coinvolti

“Il numero di Comuni interessati dall’apertura degli sportelli – conclude Carmela Murè – verrà incrementato nei mesi successivi per cercare di creare una rete per la prevenzione da gioco d’azzardo patologico, offrendo supporto e sostegno attraverso l’equipe multidisciplinare costituita da psicologi, educatori socio pedagogici e assistenti sociali”.