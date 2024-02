Furgone contro camion al Dittaino, ferito in ospedale

Un incidente stradale si è verificato stamane, intorno alle 8, sull’asse dei servizi della zona industriale del Dittaino. Secondo una prima ricostruzione, un furgone, per cause al vaglio degli agenti di polizia, è finito contro un camion in sosta.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aiutato il conducente del furgone ad uscire dall’abitacolo. Si è procurato delle ferite, per questo si è deciso di trasferirlo al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Enna per degli accertamenti.

Le condizioni del ferito

Da quanto si apprende da fonti investigative, l’uomo non è in pericolo di vita, avrebbe rimediato delle contusioni ma restano da chiarire le ragioni per cui è finito contro quel camion. Gli inquirenti non escludono che possa essersi distratto durante la guida, forse un colpo di sonno ma si tratta, per il momento, solo delle ipotesi.