Shock a Troina, è morto il vicesindaco Macrì

E’ morto il vicensindaco di Troina, Renzo Macrì, vittima, presumibilmente, di un infarto che non gli ha dato scampo. La notizia del decesso dell’esponente politico è stato come uno shock per la comunità di Troina che oggi, alle 15,30, gli tributerà l’ultimo saluto in occasione dei funerali che si terranno nella chiesa di San Silvestro.

Il ricordo del sindaco Giachino

Il sindaco di Troina, Alfio Giachino, ha ricordato il suo braccio destro in un post sulla sua pagina social. “Sei e rimarrai tra le persone più belle e autentiche che la politica mi ha fatto incontrare e conoscere. Mi viene veramente difficile pensare alla nostra comunità politica senza la tua capacità di trovare il lato “umano e positivo” anche nelle questioni più complesse. Mi viene difficile pensare di dover fare a meno della quotidianità della tua amicizia. È stato un onore averti in Giunta. Io e tutta la nostra squadra ti vogliamo bene. Ciao Compagno Renzo”

Il cordoglio del deputato Ars Venezia

“Sei stato per tutti noi un fulgido – ha detto il parlamentare regionale del Pd, Fabio Venezia – esempio di militanza e coerenza. Insieme negli ultimi decenni abbiamo combattuto tante battaglie per i comuni ideali e per la difesa del nostro territorio. Tante generazioni di donne, di uomini e di giovani unite nella lotta contro le ingiustizie e le diseguaglianze e in favore dei più deboli e dei più indifesi. Con la proverbiale mitezza e la ferma determinazione che caratterizzavano il tuo impegno politico, eri sempre in prima linea. Con generosità e impegno avevi scelto di dare una mano ad Alfio e alla folta schiera di giovani che con dedizione sono stati chiamati nei mesi scorsi ad amministrare la nostra città nel segno di una lunga e prestigiosa tradizione politica locale. Da vicesindaco hai lavorato per servire la tua gente fino all’ultimo istante. Addio compagno Renzo, con te se ne va un pezzo importante della storia della sinistra troinese. Custodirò sempre nel cuore il dolce ricordo del tuo sorriso e il grande affetto che non mi facevi mai mancare. Un abbraccio commosso a Marisa, Piersanti, Gianluca, Ileana e a tutti i familiari”.