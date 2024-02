Borracce termiche agli studenti della Pavone

Consegnate 105 borracce termiche agli alunni del tempo prolungato della scuola “Angelo Pavone”. A beneficiarne nei prossimi giorni saranno pure gli alunni della primaria e dell’infanzia del tempo

pieno. Il progetto è rivolto comunque a tutte le scuole della Provincia.

La consegna a scuola

L’iniziativa è partita dalla SRR “Ambiente e tecnologia” di Enna presieduta dal presidente e sindaco di Assoro, Antonio Licciardo. La cerimonia di consegna è avvenuta stamani ed alla quale hanno partecipato alunni ed insegnanti del plesso scolastico nonché il presidente Licciardo e il sindaco di Valguarnera Francesca Draià.

A renderlo noto è la stessa sindaca Draià che in una sua nota afferma: “Questa mattina in presenza degli insegnanti della Scuola “A. Pavone” e del Presidente della SRR Dott. Licciardo Antonio abbiamo effettuato la consegna di 105 borracce termiche a tutti gli studenti del tempo prolungato. Grazie alla collaborazione da parte della SRR e Ambiente & Tecnologia è stato possibile procedere alla fornitura delle borracce che consentirà l’eliminazione delle bottiglie di plastica, sempre per portare avanti l’importanza del rispetto del

nostro ambiente e incrementare la raccolta differenziata. Ringrazio il mio collega Sindaco e Presidente della SRR per il lavoro che in sinergia stiamo portando avanti e per il suo impegno sul tema della

raccolta nella nostra Provincia. Il messaggio che si vuole lanciare è il seguente: Rispettiamo l’ambiente e manteniamo pulito il nostro Territorio”.

Il presidente della Srr

“La Srr nell’ambito delle attività di formazione – ha detto il presidente della Srr – e informazione del territorio sul tema ambientale, la SRR ATO 6 di Enna in collaborazione con le amministrazioni comunali ha avvito il progetto plastic free. Nello specifico stiamo incontrando tutte le scuole della provincia di Enna per dotare i nostri bambini e ragazzi che frequentano le mense scolastico di borrace in alluminio, un gesto simbolico per ribadire la necessità di ridurre, riciclare, riutilizzare. La nostra provincia ha fatto enormi passi avanti grazie all’impegno degli amministratori e della srr. Puntiamo a migliorare ancora il servizio, aumentare le attività, ridurre i costi”.

Rino Caltagirone