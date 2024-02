Lavori alla condotta, niente acqua in 11 Comuni

Nuova interruzione del servizio idrico in 11 Comuni e nell’area industriale del Dittaino. Lo comunica Siciliacque che giustifica il disagio per via di alcuni interventi di riparazione della condotta in contrada Canalotto, nel territorio di Leonforte.

I tempi

“Per tale ragione, dalle ore 06.00 del 19/02/2024 e per le successive 48 ore, verrà sospesa l’erogazione idrica negli abitati dei Comuni di Agira, Aidone, Assoro – Frazione di San Giorgio, Barrafranca, Calascibetta, Enna, Gagliano C.to, Nissoria, Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe, Villarosa e Area Industriale del Dittaino” si legge nella nota diffusa da Siciliacque.