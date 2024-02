Agricoltura, Legambiente, “stop a foraggi non biologici”

Legambiente Sicilia, in merito alla crisi del comparto agricolo e zootecnico, lancia una doppia proposta: sospendere la deroga per foraggi e mangimi non biologici e contestualmente programmare dei sostegni agli allevatori per comprare prodotti biologici.

La situazione in Sicilia

La siccità in Sicilia sta determinando una crisi nel settore agricolo e zootecnico senza precedenti. I

pascoli sono inesistenti ed è compromessa la produzione di foraggio.

“La crisi è pesantissima specie per le aziende medio piccole, sempre più in difficoltà economica e senza un reddito adeguato, schiacciate tra le conseguenze della crisi climatica, un’assurda politica dei prezzi che non le remunera abbastanza e dalle speculazioni in atto” sostengono gli ambientalisti

I paletti di Legambiente

“Nonostante le enormi difficoltà per il settore zootecnico, riteniamo – dichiara Alessia Gambuzza,

responsabile agricoltura sostenibile Legambiente Sicilia – che la concessione di deroga all’utilizzo

di foraggi e mangimi non biologici riservata agli operatori biologici, ed emanata lo scorso 6

febbraio dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, sia una misura poco opportuna e

contraddittoria verso quella zootecnia che con convinzione ha scelto di produrre in modo biologico,

abbandonando l’uso della chimica, nel rispetto dell’ambiente, degli animali e dei consumatori”.

“Programma di sostegno”

“Crediamo piuttosto che, per affrontare – dice Legambiente – questo drammatico periodo, la misura più coerente ed efficace sia quella di applicare immediatamente un programma di sostegno per aiutare gli allevatori ad affrontare le sfide correlate alla siccità e garantire la sostenibilità dell’agricoltura e la continuità con il metodo di produzione biologica”.

Sostegno al biologico

Secondo Tommaso Castronovo, presidente di Legambiente Sicilia, “diventa ancora più indispensabile attuare un percorso verso l’agroecologia e il sostegno al settore biologico in particolare”