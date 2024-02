Centro papa Giovanni XXIII sarà Missione di fratel Biagio

L’antica e famosa struttura del centro sociale Papa Giovanni XXIII, a Valguarnera, ben presto sarà adibita a “Missione Speranza e Carità” di fratel Biagio Conte.

Il lavoro di padre Agatino

La struttura costruita negli anni ’70 da padre Agatino Acireale di cui ne ha avuto la gestione sino a poco tempo fa, dedicandole molto tempo della sua vita, è stata donata da poco tempo per motivi di età alla Diocesi di Piazza Armerina, il cui vescovo don Rosario Gisana ha nominato a sua volta direttore e legale rappresentante della struttura il giovane sacerdote don Samuel La Delfa.

L’obiettivo

Padre Acireale a cui va il merito della costruzione dell’opera, è stato nominato invece presidente onorario. La struttura, apparsa ultimamene abbandonata, si erge ancora imperiosa su una graziosa collina alle porte di Valguarnera e ne costituisce un punto di riferimento. Un progetto lungimirante quello del giovane prete don Samuel La Delfa che ne vuole fare un punto importantissimo non solo per Valguarnera ma per il centro Sicilia, tanto da avviare già i contatti con don Pino Vitrano responsabile regionale della Missione. Detto progetto mira ad accogliere non solo i poveri del piccolo centro cittadino per rendere loro una vita dignitosa, ma vuole essere pure punto di ristoro e di riposo per tutti coloro che vorranno fare una esperienza di fede e di meditazione.

Pellegrinaggio

A tale riguardo è stato fissato già un primo appuntamento per giovedì 21 marzo alle 17,30 con un pellegrinaggio che partirà dalla Chiesa Madre con la partecipazione dei fratelli poveri di Palermo che porteranno una grande croce per piantarla nel centro sociale, come segno simbolico e luogo di appuntamento e di preghiera non solo per Valguarnera ma anche per tutto il centro Sicilia.

Rino Caltagirone