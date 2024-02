Rete idrica colabrodo, via ai lavori, 11 Comuni senza acqua

Ancora interventi alla rete idrica da parte della società Siciliacque. Questa volta i lavori “urgenti ed indifferibili” interesseranno la condotta lungo la Statale 121 nei pressi di Villa Gussio, nel territorio di Leonforte. A comunicarlo è il gestore del servizio idrico, Acquaenna.

Dove sarà sospesa l’erogazione

Gli interventi, che hanno avuto inizio ieri, si protrarranno per le “successive 48 ore” e sono questi i Comuni dove sarà sospesa l’erogazione idrica: di Agira, Aidone, Assoro – Fraz. di San Giorgio, Barrafranca Calascibetta, Enna, Gagliano C.to, Nissoria, Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe, Villarosa e Area Industriale del Dittaino.

La questione del caro bollette

Le bollette dell’acqua del 2023 potranno essere pagate in sei quadrimestri, dunque in due anni.

C’è una svolta nel caso della “bollettazione” di Acqua Enna, che per un anno intero – lo scorso – è

rimasta bloccata, in tutto o in parte, a causa di un errore tecnico del gestore, salvo poi arrivare come un

salasso a casa dei cittadini, che si sono visti recapitare la richiesta di una somma talvolta difficilmente

sostenibile e da pagare in due sole rate.

La dilazione in sei anni

L’Assemblea territoriale idrica di Enna, allargata al gestore, ha deciso inoltre di concedere la possibilità

per gli utenti di ottenere un’ulteriore dilazione dei pagamenti, fino a 6 anni, per tutti coloro che lo

chiederanno (e non hanno ricevuto bollette nel 2023). Qualora l’anno scorso avessero ricevuto una

“parziale bollettazione”, se avessero ricevuto solo due o tre bollette anziché sei – cosa che sarebbe

avvenuta in alcuni casi – non perderanno comunque il diritto al frazionamento, ma potranno chiedere di

diluire la somma proporzionalmente rispetto a quanto resta da pagare.