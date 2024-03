Asse viario di via Trieste, sì al progetto

Lo giunta comunale di Enna, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesco Alloro, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di “Riqualificazione recupero e valorizzazione dell’asse viario di Via Trieste, del cavalcavia di Via Messina e dei sistemi di risalita annessi, del parcheggio su via Messina e della Piazza Giovanni XXIII”, elaborato a seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva del concorso di progettazione a procedura aperta dall’Arch. Lorenzo Maggio di Napoli in rappresentanza della RTP aggiudicataria.

L’asse viario

“Oggetto dell’intervento – spiega l’assessore Alloro – sarà l’intero asse viario di Via Trieste, da decenni mai interessato da interventi manutentivi o di riqualificazione – compresa la Piazza Papa Giovanni XXIII, comunemente intesa come Piazza Carmine, ma anche il ponte di Via Messina e gli annessi sistemi di collegamento con la Via Trieste stessa. Il progetto prevede, tra l’altro, la pedonalizzazione di Piazza Papa Giovanni XXIII, recuperando gran parte dei posti auto oggi esistenti nell’ambito degli interventi riguardanti la Via Trieste”.

L’importo dell’appalto

“Con questo importante intervento, finanziato dal Fondo di progettazione territoriale per un importo pari a € 2.953.500,00 – aggiunge il sindaco, Maurizio Dipietro – puntiamo a dare un volto nuovo ad una parte importante della zona alta della città, contraddistinto da una forte urbanizzazione e mai oggetto di attenzioni da parte delle amministrazioni comunali, aggiungendo un nuovo tassello nel percorso di complessivo recupero e valorizzazione dell’area urbana storica di Enna”.