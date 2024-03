Processo per abusi a don Rugolo, attesa per la sentenza

C’è attesa per la sentenza, che dovrebbe essere emessa nella giornata odierna, del processo per violenza sessuale aggravata nei confronti di don Giuseppe Rugolo. Il pm della Procura di Enna, Stefania Leonte, ha chiesto la condanna a 10 anni di carcere mentre la difesa del sacerdote si è espressa per l’assoluzione.

La denuncia e le indagini

Una vicenda giudiziaria, scaturita dalla denuncia della presunta vittima, Antonio Messina, che, nell’aprile del 2021, portò all’arresto del sacerdote da parte degli agenti della Squadra mobile di Enna.

Il processo

Nel processo, per un totale di 22 udienze, si sono costituiti parti civili, oltre alla vittima, assistita da Eleanna Parasiliti Molica, i genitori , con l’avvocato Giovanni Di Giovanni, Rete l’Abuso, assistita da Mario Caligiuri e l’associazione Contro Tutte le Violenze, Co.Tu.Le.Vi, con Irina Mendolia mentre. Chiamati alla responsabilità civile, ci sono la Diocesi di Piazza Armerina, difesa dall’avvocato Gabriele Cantaro e la parrocchia di San Giovanni Battista di Enna, assistita dall’avvocato Mauro Lombardo.

Indagato ex comandante dei carabinieri di Enna

Venne indagato per “induzione indebita a dare o promettere utilità” il colonnello dei carabinieri Saverio Lombardi, ex comandante provinciale dell’Arma a Enna. Secondo l’accusa avrebbe sconsigliato un legale al vescovo di Piazza Armerina, sperando in un appoggio al suo conferimento della benemerenza di cavaliere del Santo Sepolcro.

Giornalisti denunciati

C’è anche un’altra piega in questo procedimento, culminata con la denuncia di 4 giornalisti accusati di diffamazione dall’imputato, insieme al presidente di Rete l’Abuso, Francesco Zanardi e la stessa vittima, Antonio Messina