Avvocati, rinnovato Consiglio di gestione della Scuola territoriale

E’ stato rinnovato il Consiglio di gestione della Scuola territoriale di Enna. Ne da notizia la Camera penale di Enna “Francesco Tavella”.

Il Consiglio

Il Consiglio è composto da: avvocato Mauro Lombardo, responsabile; professor Agata Ciavola, direttore scientifico; avvocati Giuseppe Greco, Marco Milazzo, Martina Palermo, Carmelo Lombardo, componenti.

“Si ringraziano i pregiatissimi colleghi per disponibilità e si augura loro buon lavoro” fanno sapere dalla Camera penale di Enna.

Di cosa si occupa la Scuola

Tra le attività di cui si occupa la Scuola territoriale di Enna ci sono le attività dirette alla formazione ed all’aggiornamento professionale degli avvocati e dei praticanti avvocati, corsi di base per l’esercizio dell’attività di difesa nel processo penale, corsi di preparazione, in materie penalistiche, per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato.