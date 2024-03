Oncologia, donata scultura di una donna coraggio

Il Distretto 211 dell’Inner Wheel Italia ha donato al reparto di Oncologia dell’Ospedale Umberto I di Enna la scultura dedicata alla memoria di Franca Di Sano Longobardi, socia e già presidente del club di Piazza Armerina, scomparsa nel 2020.

La cerimonia

Alla cerimonia hanno partecipato Emanuele Cassarà, direttore sanitario dell’Azienda sanitaria provinciale, Daniela Sambataro, direttore del reparto di Oncologia, Pierfranco Mirabile, responsabile dell’Unità operativa qualità e Rischio clinico, Valter Longobardi, marito della signora, Laura Leto Assennato, past governatrice del Distretto Sicilia Calabria, Patrizia Lo Giudice, presidente del Club di Piazza Armerina, numerose socie del Club e membri del Rotary.

Il ricordo della paziente

Emanuele Cassarà ha portato il saluto dell’Azienda ai presenti, sottolineando il profondo valore del dono al reparto di Oncologia, dove la signora aveva ricevuto cura e assistenza. Negli interventi, tutti hanno sottolineato la profonda carica umana di Franca Di Sano Longobardi, “professionista, moglie e madre esemplare, molto attiva nell’Inner Wheel nell’ambito del quale aveva ricoperto la carica di presidente tre volte nel club di Piazza Armerina”.

L’aiuto alle donne

“Presente nella vita del club e soprattutto creativa, – a sottolineato Valter Longobardi – Franca aveva avviato il progetto ‘Bellenonostantetutto’ per aiutare le donne nel momento particolare della chemioterapia. Il progetto, con la consegna di parrucche a donne colpite dal tumore, si è esteso successivamente per tutto il territorio del Distretto dell’Inner Wheel 211 Sicilia-Calabria. Oggi stiamo onorando una donna Inner che, senza risparmiarsi, ha creduto in ciò che ha fatto incarnando autenticamente i valori del service”.

L’artista

La scultura, rivolta a valorizzare la figura femminile in ogni contesto, è stata realizzata da Giuseppe Liguori, artista di Piazza Armerina.