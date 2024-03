FdI a Lantieri, “accuse infondate, mai posti veti”

“Assolutamente infondate le dichiarazioni dell’onorevole Lantieri circa la volontà espressa dai vertici di Fdi di impedirle di essere presente durante la visita del presidente Schifani alla villa romana del casale“.

La replica di FdI a Lantieri

E’ la replica della Federazione provinciale di Fratelli d’Italia di Enna alle parole della deputata regionale di Forza Italia, Luisa Lantieri, che ha svelato di essere stata invitata dal segretario regionale del suo partito a non partecipare al sopralluogo del presidente della Regione, Renato Schifani, nella Villa romana perché non gradita da Fratelli d’Italia.

“Problemi di comunicazione in Forza Italia”

“I problemi di comunicazione tra il vice presidente dell’Ars e il suo partito, non possono riguardare altri e non le consentono di rivolgere accuse gravi e pretestuose nei confronti di FdI” si legge nella nota di FdI, per cui “il senso delle istituzioni e il rispetto per chi le rappresenta ci pone distanti da certi modi di pensare e operare, per questo consideriamo offensive oltreché del tutto infondate le dichiarazioni rese”.

La stoccata a Lantieri

“Pertanto nel respingere ogni provocazione, invitiamo l’onorevole Lantieri a seguire, più di quanto si sia fatto ad oggi, in sinergia con tutte le istituzioni del territorio, il reale avvio e completamento dell’iter volto a migliorare condizioni del sito UNESCO gestito dalla Regione” conclude la nota di FdI.