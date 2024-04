Scuola chiusa per derattizzazione, è scontro sui tempi

Uno stop forzato per i piccoli alunni della primaria del plesso Mazzini, a Valguarnera. Alcuni giorni inaspettati di vacanza in più. Ma la polemica infervora, come al solito, tra maggioranza e opposizione.

La vicenda

La richiesta di derattizzazione per la presenza di qualche ospite inaspettato che doveva iniziare ieri ha avuto invece luogo solo oggi. Infatti la Preside dell’Istituto a causa dell’inconveniente, aveva richiesto venerdì 5 aprile un tempestivo intervento da parte del Comune. Ma così non è stato, anche perché c’era di mezzo sabato e domenica. La consigliera Filippa Greco non ci sta ed attacca a muso duro la sindaca Draià per non essere intervenuta celermente.

Greco, “scuola chiusa fino a lunedì”

“Il Plesso Mazzini -scrive in un post Greco- resterà probabilmente chiuso fino a lunedì prossimo. Ditemi in quale paese civile una scuola pubblica resta chiusa una settimana per la derattizzazione. L’Amministrazione si rende conto che una scuola ha degli impegni e delle lezioni da svolgere? Si rende conto che agli alunni vanno garantire determinate ore di lezione? Impensabile gestire questi

importantissimi aspetti con questa leggerezza e con questa improvvisazione. Questa è l’ulteriore conferma che il nostro ente è completamente allo sbando. Sarà mio impegno chiedere spiegazioni su

questi ritardi in Consiglio Comunale, come chiederò informazioni sulle derattizzazioni e disinfestazione calendarizzate per la nostra comunità”.

La replica del sindaco

A stretto giro arriva la replica della sindaca che rassicura la consigliera Greco, genitori ed insegnanti auspicando che per giovedì la scuola possa essere riconsegnata. “Domani- afferma- la ditta ci comunicherà se la scuola può riaprire giovedì. Mi dispiace che anche per certi argomenti si cerchi di accusare l’amministrazione. L’ente aveva già programmato la derattizzazione per giorno 26 aprile per tutti i plessi scolastici e gli immobili comunali. Giorno 5 venerdì riceviamo la comunicazione dal dirigente scolastico. Purtroppo non è colpa nostra se sabato e domenica l’ente è chiuso. Ieri prontamente l’ufficio si è adoperato per attivare l’intervento nel Plesso Mazzini, infatti in data odierna sono stati espletati i lavori. Domani la ditta come è previsto farà il controllo del plesso e i locali inoltre dovranno arieggiare e la

ditta comunicherà all’ente se è possibile riaprire.” Poi si rivolge alla consigliera comunale. Non capisco cosa voglia dire la consigliera Greco? Ci accusa di improvvisazione? Come già scritto la derattizzazione era programmata! Non potevo sapere della richiesta della dirigente che è stata improvvisa per tutti. Mi pare che siamo stati celerissimi venerdì la comunicazione da parte della scuola, sabato e domenica il comune è chiuso. Lunedì l’ufficio ha avviato le procedure e oggi è stato fatto l’intervento. Basta, siamo stanchi di essere attaccati per ogni cosa. Anche per cose che non dipendono da nessuno tipo questo. Che scriva pure la consigliera Greco e noi risponderemo.”

Rino Caltagirone