Agricoltura e geopolitica, 2 eventi del Pd a Enna

Il Partito Democratico di Enna promuove due appuntamenti in città: si inizierà venerdì 12 con l’incontro dal titolo “Agricoltura: motore di economia e transizione ecologica” e poi sabato con un altro evento: “Lanterne di Democrazia: Sfide alla Democrazia in Italia, in Europa e nel Mondo”.

La crisi idrica

“Sono due eventi in cui potremo parlare di temi che affrontiamo nella nostra quotidianità” si commenta dalla segreteria del PD “perché oggi tutti stiamo assistendo, con preoccupazione, al problema della siccità e dei problemi serissimi dell’agricoltura; e tutti stiamo assistendo al pericolo rappresentato dalla crisi della democrazia e dall’avanzata degli autoritarismi, con l’accrescersi di intolleranza, scontri e conflitti a livello interno ed internazionale”.

I piani europei

La prima iniziativa – sull’Agricoltura – si terrà alle ore 9.30 di Venerdì 12 all’Hotel Garden (Pergusa), è finalizzata a parlare di acqua, governo del territorio, dissesto, gestione delle faune, problematiche fitosanitarie, PAC, PNRRR, Piani di sviluppo rurale e vedrà la partecipazione dei deputati ennesi, Marino e Venezia, del segretario regionale Barbagallo e dei deputati Rossi, Forattini, Dipasquale e Vaccari.

La geopolitica

La seconda iniziativa – sulla Democrazia – si terrà alle 17 di sabato all’Urban Center (Enna Alta, ex convento dei Cappuccini) ed avrà per oggetto una discussione ampia su democrazia, pace, guerra, geopolitica a livello internazionale, effetti sulle democrazie, crisi dei partiti e della rappresentanza, evoluzione dei soggetti politici e sociali, e vedrà la partecipazione oltre che dei due deputati ennesi Marino e Venezia, dell’esponente nazionale Gianni Cuperlo e di una nutrita rappresentanza politica ed istituzionale di esponenti del PD e GD a livello provinciale.

Il segretario del Pd di Enna

“I due eventi rappresentano l’alto grado di attivismo del PD ad Enna, che, oltre a questi eventi di più ampio respiro, sta già programmando, nelle prossime settimane, altre iniziative per costruire nuovi e più ampi spazi di discussione, confronto e partecipazione” spiega il segretario del Pd di Enna, Giuseppe Seminara