Le opere di Calvino in una mostra di pittura

E’ il circolo di conversazione ad ospitare, da oggi fino al 20 aprile , nell’ambito della XIII edizione del Festival del Libro e della Lettura la mostra della pittrice ennese Ornella Gullotta dal titolo “Al-Kimia del fantastico nelle opere di Italo Calvino” un percorso per immagini che racconta il fiabesco divenire nelle opere dello scrittore e Tarocchi, dell’illustratrice Alida Pintus, le tavole liberamente ispirate a “Il Castello dei destini incrociati” sempre di Italo Calvino.

Disegno e parola

Immagini quelle della Gullotta e parole di Calvino che evocano incantesimi, trasformano mostri in creature divine , ingentiliscono animi ruvidi e ricompongono anime infrante. Disegno e parola caratterizzano la vita di Calvino già dalla tenera età. Lo scrittore è figlio di un’era nella quale erano molto importanti le illustrazioni colorate, nei libri e nei settimanali per bambini così come nei giocattoli . L’infanzia dell’autore è quella del Corriere dei piccoli, la madre ne era una appassionata collezionista , che già da piccolo gli ispiravano storie solo a guardare i disegni dei grandi illustratori dell’epoca.

Il percorso della pittrice Gullotta

Ecco invece che la pittrice Gullotta fa il procedimento inverso , dalla parola al disegno , dalla parola di Calvino al suo disegno senza tradire il pensiero dello scrittore. Con un tratto appena colorato, leggero, la Gullotta racconta di castelli e di principesse fatate, in un gioco di contrasti e di materie tra acquerello e olio e tessuti che interpretano i due aspetti della parola di Calvino, la gravita dello stare al mondo e la sua visione, invece, più positiva.

L’illustratrice Pintus

Ornella Gullotta ci guida in un campo che racconta Calvino ma racconta anche del mondo e del suo modo di essere una pittrice. In mostra, sempre al circolo di conversazione, le tavole dell’illustratrice Alida Pintus, liberamente ispirate al Castello dei destini incrociati , uno dei romanzi più particolari di Calvino. La Pintus, che ha firmato quest’anno le illustrazioni della Festival, originaria di Enna, è una delle giovani illustratrici emergenti nel panorama italiano e non solo ed è vincitrice del Premio Toppi di Annual 2024.