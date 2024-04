Energia, un impianto fotovoltaico ad Aidone

E’ prevista per oggi l’inaugurazione di un impianto fotovoltaico ad Aidone. Ad annunciarlo è Tommaso Castronovo presidente di Legambiente Sicilia, che insieme ad una delegazione, parteciperà all’iniziativa.

Fonti fossili ancora dominanti

“Con la crisi climatica in atto occorre che si cambi rotta in fretta affinché in Sicilia si abbandoni la produzione di energia elettrica lorda da impianti da fonti fossili, che oggi è oltre il 70%. Per questo motivo – dichiara Tommaso Castronovo, presidente di Legambiente Sicilia – salutiamo con favore ogni impianto che potrà concorrere alla produzione di energia da fonte rinnovabile nella nostra regione”.

La Transizione ecologica

Il presidente di Legambiente Sicilia assicura che l’isola deve compiere dei passi importanti verso la Transizione ecologica.

“Serve accelerare velocemente la transizione ecologica dei nostri sistemi di produzione e consumo di energia, ripartendo dal modello energetico basato su energie rinnovabili ed efficienza energetica e abbandonando l’idea di una Sicilia come hub del gas per il Paese e per l’Europa. Per questo saremo presenti ad Aidone, per testimoniare l’importanza di nuovi IAFR che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2, che non inquinano le matrici ambientali, che non minacciano la salute dei cittadini e che utilizzano fonti pulite e rinnovabili, in questo caso il sole di cui la Sicilia abbonda”.