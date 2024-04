Merce insicura, sequestrati 41 mila prodotti

I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Enna hanno sottoposto a sequestro oltre 41.000 prodotti non sicuri, fra oggettistica e articoli di ferramenta, risultati privi di etichette o non conformi al codice del consumo.

Controllo a Leonforte

Le Fiamme Gialle del Gruppo di Enna, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio finalizzate alla prevenzione e contrasto alla contraffazione e alla tutela della sicurezza dei prodotti, hanno eseguito un controllo presso un emporio sito nel Comune di Leonforte: hanno rilevato la presenza di merce esposta.

In particolare, la merce non riportava in modo chiaramente visibile e leggibile, anche in lingua italiana, le indicazioni relative alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e destinazioni d’uso nonché alla sicurezza dei prodotti in vendita.

La sanzione

Il titolare dell’attività controllata è stato segnalato alla locale Camera di Commercio per l’applicazione delle previste sanzioni amministrative, fino ad un massimo di 25.823,00 euro

“Il servizio rientra tra quelli periodicamente svolti nell’ambito dell’intera provincia ennese e conferma il costante impegno della Guardia di Finanza nella tutela del mercato, dei produttori e dei consumatori dalla diffusione di prodotti contraffatti o non conformi agli standard di sicurezza stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali” spiegano dalla Finanza.