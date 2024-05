Imu e la raffica di avvisi, Turco (Pd), “ci saranno tanti ricorsi”

La segreteria comunale del Pd, Ambra Turco, paventa una raffica di ricorsi da parte dei contribuenti di Enna a seguito degli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Enna relativamente all’ Imu degli ultimi 5 anni, a partire dal 2018, per i terreni edificabili.

La vicenda

Si tratta di una questione molto spinosa e su cui c’è moltissima confusione perché tutta ruota attorno al concetto di “edificabilità” introdotto dal Comune che, però, non è affatto chiaro. Infatti, la destinazione urbanistica di un terreno non è sufficiente per determinare il valore dello stesso medesimo, del resto, come è di tutta evidenza un terreno incluso in una zona destinata dal piano regolatore generale a verde pubblico attrezzato ha potenzialità edificatorie che certo possono essere più o meno limitate rispetto ad un terreno incluso in una zona con destinazione edificatoria.

Pd, “Comune faccia chiarezza”

In effetti, la segreteria comunale del Pd, Ambra Turco fa leva sulla mancanza di chiarezza da parte dell’amministrazione comunale. Infatti, le probabilità che l’ente locale sia “soffocato” da centinaia di ricorsi è molto probabile.

“Si chiede al Comune di Enna di adottare – spiega Ambra Turco – con celerità una linea tecnico-amministrativa quanto più ancorata ai principi di efficienza, efficacia ed economicità della propria azione, così da conciliare la stessa ai bisogni dei cittadini senza che questi ultimi, già piuttosto gravati dal peso della crisi, anche economica, siano costretti a rivolgersi a Professionisti del settore tecnico e legale per vedere tutelati i propri diritti, con un inutile aggravio di costi per il Comune, che potrebbe essere, dunque, destinatario di numerosi ricorsi giurisdizionali”