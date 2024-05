Lutto, morto l’ex presidente dell’Enna calcio

E’ deceduto, nelle ore scorse, Angiolo Alerci, un figura nota ad Enna nel campo sociale, professionale e sportivo.

Il ricordo dell’Enna calcio

A ricordarlo è stato l’Enna calcio, di cui Alerci è stato presidente: le circostanze hanno voluto che l’ex numero uno della società gialloverde morisse poco dopo la storica promozione della squadra di calcio in serie D dopo ben 34 anni dall’ultimo passaggio in questa categoria. “Ai familiari un simbolico abbraccio e le più sentite condoglianze” è il messaggio della società gialloverde alla famiglia.

Gli altri incarichi

Alerci ha avuto l’opportunità di gioire, insieme a tutta la città, per questo successo sportivo. Ad Enna, lo ricordano anche per altri incarichi apicali assunti nel corso della sua vita: è stato nei Lions, nella Croce rossa ed ha avuto un incarico importante in quelle che un tempo si chiamava Usl.