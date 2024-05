Pesistica, ad Enna il primo evento in Sicilia del GiocaFipe

La Federazione Italiana pesistica presenta la sua nuova attività giovanile promozionale: il GiocaFipe, il cui primo evento in Sicilia si terrà ad Enna.

L’iniziativa

Destinato a bambini ed adolescenti dagli 8 ai 14 anni, il GiocaFipe ha l’obiettivo di promuovere le attività svolte dalla Federazione e dai suoi affiliati, avvicinando i giovani alla pratica oggi sempre più in voga dell’allenamento funzionale, della forza e della resistenza.

Le prove

Il giocaFipe prevede un circuito ludico-motorio per i giovani con prove fisiche che rispettano i corretti principi di gestione dei sovraccarichi. Il primo di una serie di eventi in Sicilia si terrà ad Enna il 16 MaggioPresso la ASD Wod Box “Lift your Limits” situata in Enna via dello Sport snc con istruttori Mario Lo Re e Fabio Gangi e vedrà la partecipazione di 60 partecipanti provenienti dalle scuole e dalle associazioni sportive delle province di Enna, Caltanissetta e Catania.