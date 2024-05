Enel, elezioni Rsu, Filctem Cgil, “siamo il primo sindacato”

“Risultati eccellenti tra i lavoratori di Enel”, dichiara il segretario generale della Filctem Cgil di Enna Alfredo Schilirò a poche ore dall’esito delle elezioni delle Rsu.

Primato a Enna-Caltanissetta

“A livello regionale la Filctem risulta il primo sindacato – analizza Schilirò – nella Gigafactory 3Sun di Catania e nell’unità territoriale Caltanissetta-Enna, e in particolare in quest’ultima la soddisfazione è doppia per due primati raggiunti. Il primo di avere avuto il 100 per cento della partecipazione degli elettori, ex aequo con Novara, e il secondo per essere la lista più votata, permettendo l’ elezione di due Rsu su tre, con i lavoratori Antonio Mazzola di Enna e Rocco Pisano di Gela”.

Il voto elettronico

Si è votato in modalità elettronica e questo, come sottolinea il sindacato, ha permesso la partecipazione dei lavoratori fragili e trasfertisti. “Sapevamo di poter contare sui nostri iscritti ma un consenso più che raddoppiato rispetto agli iscritti, significa che siamo punto di riferimento per tutti i lavoratori Enel che negli ultimi mesi sono stati messi a dura prova da tagli del personale, dello straordinario e non ultimo da incidenti drammatici” dice Schilirò.

Il segretario della Cgil di Enna

“Il risultato raggiunto è un lavoro di squadra – conclude Schilirò – che ha visto il proficuo lavoro della segreteria provinciale, del segretario generale della Camera del Lavoro Cgil di Enna Antonio Malaguarnera e dell’intenso e costante lavoro dei Compagni Giancarlo Arena, Gian Piero Fili’ e dello stesso Antonio Mazzola”.

Particolarmente soddisfatto il Segretario della Cgil di Enna Antonio Malaguarnera il quale dichiara che il risultato Rsu Enel è il frutto della lotta costante della Cgil accanto ai lavoratori elettrici per i diritti e per un lavoro dignitoso.