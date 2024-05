Siccità, FdI, “15 milioni alle imprese agricole”

“Verranno stanziati 15 milioni del Fondo di Solidarietà nazionale per il 2024 andando così ad indennizzare le imprese che hanno subito gravi danni causati dalla grave siccità che si è abbattuta in Sicilia”. Lo afferma il deputato nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, in merito a quanto dichiarato dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, nel corso del question time di ieri in Aula.

Emendamento al Dl Agricoltura

Il parlamentare nazionale Cannata sostiene che si tratta di un emendamento al Dl Agricoltura. “Si tratta di un aiuto concreto per agricoltori e allevatori che vedranno, grazie al lavoro congiunto tra l’esecutivo e la Ragione, arrivare queste risorse il più celermente possibile. Nessuno verrà lasciato solo” afferma Luca Cannata, vicepresidente della commissione Bilancio alla Camera.

FdI, “già 20 milioni da Stato di emergenza”

“Il governo Meloni – aggiunge – che ringrazio per quanto sta facendo, è fin da subito intervenuto per contrastare la grave crisi idrica nel Sud Italia: ha infatti deliberato lo Stato di emergenza per i prossimi 12 mesi, ha stanziato 20 milioni di euro e rafforzato il ruolo del commissario per la siccità Nicola Dell’Acqua. A testimonianza poi della pervicacia con cui il ministro Lollobrigida sta lavorando per rilanciare la Sicilia e sostenere il comparto agroalimentare c’è la scelta di aver voluto come sede del G7 Agricoltura un comune siciliano, ovvero Siracusa. Nessun governo prima dell’attuale aveva mai posto tanta attenzione nel comparto agricolo e nel Mezzogiorno come l’esecutivo Meloni”.