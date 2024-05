Demetriadi, al via la staffetta letteraria

Tutto pronto per la staffetta letteraria, Letture per Demetra che coinvolgerà diverse associazioni culturali presenti nel territorio ennese, per l’apertura delle Demetriadi Scuola.

Il progetto del Comune di Enna

La manifestazione culturale, ideata e coordinata da Filippa Ilardo ed Elisa Di Dio, è un progetto del Comune di Enna, ed in particolare dall’Assessorato alla Comunità Educante guidato da Giuseppe La Porta.

La staffetta avverrà domenica 26 alle 19,30 proprio sotto la scultura bronzea che ritrae il ratto di Proserpina, presso la piazza del Belvedere.

L’artista Manuli

Nell’occasione, alcuni monumenti simbolo della città verranno allestiti dall’artista ennese Luca Manuli con delle installazioni artistiche che vogliono richiamare l’attenzione sui luoghi e sul significato di essi.

Teli che richiamano i colori della primavera scenderanno dalle braccia di Kore, sotto cui avverranno le letture, mentre un cascata di spighe decorerà la facciata del teatro Neglia.Dopo la lettura, presso il quartiere ‘A Chiazza, si terrà una festa allietata da musiche popolari, con street food e varie esibizioni.