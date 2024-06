Festa nel Milanese con la comunità di Gagliano, ci sarà il sindaco

Domani, in occasione del trentaduesimo anniversario dell’associazione culturale “Circolo gaglianese Nord Italia”, la comunità dei gaglianesi residenti nell’hinterland milanese, e non solo, si ritroverà per festeggiare insieme.

La giornata

Saranno presenti alcuni presidenti di altre associazioni facenti parte della FASI e il sindaco di Gagliano, Vincenzo Giuseppe Baldi, che, come di consueto ha accolto l’invito della comunità gaglianese nel nord Italia, definendola affettuosamente “quartiere della nostra cittadina”. Nel corso dell’evento sarà donato al sindaco, e quindi al paese di Gagliano, un dipinto raffigurante padre Giuseppe Brancatelli. L’evento si terrà a Cambiago, in provincia di Milano.

Valentina La Ferrera