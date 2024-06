Asp, incremento attività ambulatoriale di Reumatologia e di Allergologia

Il management dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha deliberato il potenziamento della branca specialistica della Reumatologia in agenda presso i Poliambulatori di Enna e di Piazza Armerina. Su proposta dell’Unità Operativa Complessa di Cure Primarie, diretta dal dott. Francesco La Tona, è stato assegnato un incremento orario di dodici ore alla dottoressa Maria Donatella Guerreri, reumatologa, per sei ore presso il Poliambulatorio Ex INAM di Enna e per sei ore presso il Poliambulatorio di Piazza Armerina. “L’ incremento orario – sottolinea la Direzione – migliora l’offerta sanitaria nella branca specialistica della Reumatologia, colmando la carenza nelle risposte ai bisogni assistenziali di una fascia di utenza della comunità”.

Deliberato, nella stessa seduta, l’incremento orario di sei ore nella branca specialistica di Allergologia alla dottoressa Paola Campione presso il Poliambulatorio Ex INAM di Enna.