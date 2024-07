Lago di Pergusa in agonia, Pd, “raccolte già un migliaio di firme”

Sono già un migliaio le firme raccolte dal Pd, in merito alla petizione per salvare il lago di Pergusa, ormai desertificato e destinato ad asciugarsi in modo definitivo. Il Partito democratico ha organizzato nella giornata di ieri una manifestazione davanti all’ingresso dell’autodromo di Pergusa per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della morte del lago che avrà ricadute ambientali e turistiche devastanti.

La petizione alle massime istituzioni

La petizione, una volta chiusa, sarà portata all’attenzione delle massime istituzioni della Repubblica, del resto all’iniziativa oltre alla parlamentare nazionale, Stefania Marino, hanno preso parte il senatore del Pd, Antonio Nicita e poi il deputato regionale, Giovanni Burtone. Presenti anche il segretario del Pd di Enna, Giuseppe Seminara, ed il consigliere comunale del Pd, Marco Greco.

L’opposizione a Dipietro

Alla manifestazione hanno poi partecipato altri esponenti dell’opposizione al sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, che, nei giorni scorsi, ha lamentato l’inerzia della Regione per salvare il lago.

“Abbiamo provato di tutto”

“Nei mesi scorsi abbiamo provato di tutto: mozioni, interrogazioni, passaggi fatti ad ogni livello, dal territorio a Roma. Non sono sufficienti le risposte ottenute. Con il tavolo tecnico immobile e i vari attori impegnati a cercare i responsabili, sentiamo la responsabilità storica di agire per uno dei simboli della nostra città” spiegano gli esponenti del Pd.

Carte funebri ad Enna

Nei giorni scorsi, il Pd si è anche reso protagonista di una provocazione, culminata con l’affissione di carte funebri per annunciare la morte del lago di Pergusa.