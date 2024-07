La linea verde dell’Enna, arriva il portiere Simeoli

E’ gialloverde Giuseppe Simeoli, nativo di Napoli, il portiere classe 2006, cresciuto nel settore giovanile del Benevento. Ha disputato i campionati Under 15 e 16; poi il passaggio alla Juve Stabia e l’esperienza dello scorso anno a Rotonda con mister Peppe Pagana, con una importante parentesi a difesa dei pali delle Rappresentative regionali campane Under 13 e 14 nel recente passato.

“Grato a Pagana”

“Sono veramente grato a mister Pagana per avermi voluto ancora con lui – queste le prime considerazioni del nuovo portiere gialloverde -, mi aspetto tanto da me stesso e spero di poter dare il meglio per questa nuova maglia. So quanto calore ci sia ad Enna, è un’altra piazza del Sud molto passionale come ne conosco diverse e speriamo tutti di poter raggiungere gli obiettivi preposti e poter così ricambiare la fiducia riposta nel sottoscritto. Ho già avuto modo di vedere che tifo ci sia e il calore del pubblico sarà una marcia in più”.