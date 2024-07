Incendi, Lantieri dal prefetto, “più controlli”

Sono numerosi gli incendi che si sono registrati in queste ultime due settimane nell’Ennese. La zona maggiormente colpita è stata Piazza Armerina, come del resto denunciato dalla stessa amministrazione della città dei mosaici, peraltro l’assessore Epifanio Di Salvo, in una dichiarazione rilasciata a ViviEnna, ha sostenuto come fossero roghi di matrice dolosa.

Roghi in tutta la provincia

Altri ce ne sono stati ad Enna, a due passi dal cimitero, con rischi per le case vicine e poi a Barrafranca. La mano degli attentatori sembra sempre più evidenti, per cui è cresciuto l’allarme.

Incontro con il prefetto

E così la deputata regionale di Forza Italia, Luisa Lantieri, che è di Piazza Armerina, per cui la sensibilità sul tema è abbastanza forte, si è recata dal prefetto di Enna, Maria Carolina Ippolito “per affrontare la problematica degli incendi che sta colpendo la città di Piazza Armerina e l’intero territorio provinciale” scrive la parlamentare regionale.

Lantieri chiede più controlli

“Ho chiesto a sua Eccellenza – dice Luisa Lantieri – maggiori controlli, uomini e forze in campo affinché ci sia un’attenzione massima e costante sulle varie zone oggi più a rischio che possono creare disagi all’intera comunità e al contempo portare all’impoverimento del nostro patrimonio boschivo e non. Nel condannare ancora una volta questi gesti, ho avuto rassicurazioni certe di un immediato intervento, ed è per questo che ringrazio sua Eccellenza il Prefetto per l’attenzione e l’interesse su questo tema importantissimo”