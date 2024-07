I dipietristi, “col Pd città sporca e clientele, ora Enna è virtuosa”

Gli assessori dell’amministrazione Dipietro, fresca del ritorno del Mpa in giunta, ed i consiglieri a sostegno del sindaco, hanno sottoscritto un documento politico che se da un lato mette in luce i risultati del governo della città dall’altro critica, in modo duro, la stagione amministrativa del Pd.

La questione dei rifiuti

“Abbiamo ereditato una città colma di rifiuti, governata nel decennio precedente dal Partito Democratico campione di clientelismo realizzato con l’Ato rifiuti, disastroso nella gestione e fallito sotto il peso di centinaia di milioni di euro di debiti e con l’ato idrico che ad una gestione inadeguata ha saputo coniugare una tra le tariffe più alte d’Italia” si legge nel documento firmato dagli attuali assessori e consiglieri nell’orbita di Dipietro: Francesco Comito; Biagio Scillia; Nico De Luca; Gaetana Palermo; Giancarlo Vasco; Peppe La Porta; Rosalinda Campanile; Rosario Vasapollo; Mirko Milano; Giuseppina Firrantello; Massimo Rizza; Roberto Mistretta; Dante Ferrari; Naomi Fiammetta; Maria Nicosia; Paolo Gloria; Gaetano Catalano; Francesco Di Venti.

La differenziata

Nella loro analisi, gli assessori ed i consiglieri dipietristi ritengono un successo la realizzazione della municipalizzata Eco Enna Servizi con cui si è giunti “ad una raccolta differenziata record rispetto al misero 3 per cento dei governi del Pd”.

Il Castello di Lombardia ed i musei

I fedelissimi del sindaco sostengono che “e migliorata la burocrazia comunale anche attraverso la stabilizzazione dei precari e l’avvio del percorso per renderli full time” mentre per quanto concerne i tesori storici della città “sono in itinere i lavori di riqualificazione del Castello di Lombardia e del Palazzo delle Benedettine, in stato di abbandono da decenni, e tante opere pubbliche di grande interesse collettivo”.

Inoltre, sull’aspetto turistico amministratori e consiglieri rivendicano “la fondazione di Tre Musei civici per il tramite di altrettante risorse comunitarie e di bilancio, come il Museo del Mito, il Museo delle Confraternite, lo Spazio Civico presso il Palazzo Chiaramonte”.

Enna Bassa

Nel documento, sono indicati altri risultati, come il miglioramento dell’impiantistica sportiva e poi la riqualificazione di Enna Bassa. “Con la creazione di diverse rotonde – si legge nel documento – e la riqualificazione di aree della città che si trovavano nell’abbandono piu’ totale (zona del Mcdonald, Piazza di Via Toscana, area delle cd. Tre Stelle, piazza Duomo, piazza Mazzini ecc… ecc…); il decoro ritrovato del verde urbano e di talune fontane restaurate grazie al generoso contributo di privati; gli interventi sulla mobilità urbana quali la realizzazione del parcheggio pisciotto, con la realizzazione del Bus Navetta che collega quell’area al centro storico, il Bike sharing ed il Car sharing”.

La cultura

I dipietristi hanno rimarcato altri obiettivi nel campo della cultura, come la Festa del Libro ed il concorso internazionale Francesco Paolo Neglia, per non parlare dell’accordo con la Kore. “Uno storico accordo con l’Universita Kore che favorirà la realizzazione di un campus universitario di grande prestigio e che porterà nella parte alta della città uno o più corsi di laurea rispondendo ad una domanda ormai diffusa da anni” sentenziano gli amministratori ed i consiglieri di Dipietro.

Il percorso verso le elezioni

I sostenitori di Dipietro guardano al 2025 quando ci saranno le elezioni. “Insieme abbiamo realizzato tutto ciò e insieme porteremo a compimento il lavoro per chiudere al meglio una esperienza, quella dei Governi Dipietro che resta nella storia della nostra comunità, guardando al futuro con ottimismo e con la consapevolezza che si può continuare un cammino comune”