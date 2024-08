Allagamenti a Pergusa, auto sommerse, piscine evacuate (FOTO E VIDEO)

Si è trasformato in un temporale l’acquazzone abbattutosi nel primo pomeriggio a Enna. I vigili del fuoco si sono diretti a Pergusa per far evacuare gli ospiti della piscina comunale, la via è stata completamente allagata.

Al lavoro con le idrovore

L’acqua ha superato gli 80 centimetri di altezza ed ha praticamente allagato le numerose auto in sosta. I pompieri sono al lavoro insieme alla Protezione civile, con le idrovore nel tentativo di migliorare le situazione.

La Protezione civile

I volontari dell’Ente Corpo Volontari Protezione Civile Enna hanno effettuato un trentina di interventi tra Enna, Enna Bassa e Pergusa per alberi caduti, caditoie otturate, massi su strada e allagamenti. Naturalmente, i soccorritori si sono diretti a Pergusa per aiutare i vigili del fuoco alle prese con i soccorsi delle persone bloccate nelle piscine. I 25 volontari sono stati coordinati dal responsabile comunale di protezione civile Noemi Scarlata e dal coordinatore operativo dell’Ente Corpo, Davide Giunta. Sul posto anche 4 fuoristrada , 2 camion 4×4, 2 idrovore.

Il Comune, “apertura piscine a data da destinarsi”

“A causa del temporale che ha interessato la nostra città e anche il Villaggio Pergusa, si rende necessario procedere alla chiusura temporanea delle piscine scoperte in modo da consentire l’esecuzione degli interventi di riparazione e il ripristino delle condizioni di balneabilità dell’acqua. Della data di riapertura degli impianti pergusini sarà data pronta comunicazione alla cittadinanza” si legge in una nota del Comune di Enna.

Maltempo, incidente a Enna

Nel pomeriggio, in pieno acquazzone, i vigili del fuoco del comando di Enna, sono intervenuti sulla SS 192 al Km 1, dove per cause ancora in corso di accertamento, due vetture si scontrate. Una persona è stata estratta dall’abitacolo che è stata soccorsa dal personale medico. Il temporale “ha invece sorpreso diversi automobilisti che rimasti in panne a causa del fango” spiegano dal comando provinciale dei vigili del fuoco.