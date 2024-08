Ferragosto sicuro sulle strade, giro di vite della Polstrada

Giro di vite della Polizia stradale di Enna contro le violazioni al codice della strada sulla A19. Il posto di controllo è stato predisposto nella giornata di ieri nell’area di Santa Barbara, in prossimità dello svincolo di Agira in direzione di Catania. Si tratta di una iniziativa, voluta dal questore di Enna, Salvatore Fazzino, in concomitanza con la settimana di Ferragosto, periodo in cui si riversano sulle strade centinaia di macchine.

Il bilancio del controllo

Nel controllo di ieri, la Polizia stradale di Enna, al comando del dirigente Mario Giannotta, ed i distaccamenti di Nicosia e Catenanuova, hanno impegnato 5 pattuglie. Il bilancio è stato di 37 veicoli e 68 persone sottoposti alle verifiche delle forze dell’ordine: ammontano a 24 le infrazioni al codice della strada.

Cinture di sicurezza e revisione di veicoli

Le violazioni più ricorrenti sono state il mancato uso delle cinture di sicurezza e l’assenza di revisione dei mezzi. Sono stati tolti 62 punti dalle patenti, una carta di circolazione è stata ritirata, 4 i mezzi che sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Nella giornata di domani, che sarà da Bollino rosso, ci saranno ulteriori controlli che proseguiranno fino a domenica: saranno monitorati non solo i tratti autostradali ma anche i percorsi interni dell’Ennese.