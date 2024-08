Sostegno alle famiglie dei disabili, nasce Neus a Troina

Da alcuni giorni c’è a Troina “Nèus”, l’associazione senza scopo di lucro per il sostegno alle famiglie con

disabili. “Migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle le loro famiglie è la missione di

Nèus, rendendosi portavoce dei loro bisogni, e perché no, anche dei loro desideri”, spiega la presidente

Samanta Signore.

I soci

Gli altri soci fondatori sono: Stefano Manuele, Gaetano Cantale, Vincenza Giuliano, Maria Fascetto Sivillo, Concetta Baudo, Luigi Casabona, Laura Palumbo, Vanessa Romano, Letizia Centamore, Giusy Calabrese, Luigi Vignera, Mara Suraniti, Roberto Signore, Maria Antonietta Schinocca, Concetta Sambuco, Alessia Arona. Il nome dell’associazione Nèus è l’acronimo di “Non è una scelta”.

La mission dell’associazione

Il titolo Nèus riassume la condizione delle persone con disabilità, che non la scelgono ma devono comunque viverla con le loro famiglie. L’associazione si rivolge principalmente a loro per creare una rete di supporto e abbattere barriere visibili e invisibili. Samanta, che ha un fratello disabile, conosce bene quello che passa una famiglia con disabile perché lo sperimenta quotidianamente: Ecco cosa dice a tal proposito: “La condizione di chi vive la disabilità ha delle caratteristiche comuni ben precise: la fragilità, la solitudine e la mancanza di autonomia; questa condizione ci ha portato a cercarci, confrontarci per sostenerci e per capire meglio come affrontare la quotidianità, per il bene di tutti”.

I tagli alla spesa

A complicare la vira di queste famiglie si sono aggiunti i tagli di quella parte della spesa pubblica destinata ai servizi per disabili. In estrema sintesi, gli obiettivi di Nèus sono tre: promuovere attività, iniziative e progetti atti a garantire e favorire l’integrazione sociale e le pari opportunità; attivare lo sviluppo di una rete di servizi orientati all’integrazione e alla socializzazione delle persone con disabilità; favorire politiche sociali e territoriali più aderenti ai loro bisogni.