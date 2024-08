Carta Dedicata a Te, attesa dei Comuni per gli elenchi dell’Inps

C’è attesa nei Comuni dell’Ennese per la formazione degli elenchi da parte dell’Inps per i beneficiari della Carta Dedicata a Te. Per ricevere la social card da 500 euro non è necessario presentare domanda poiché le liste dei beneficiari sono già state individuate dall’Istituto nazionale di previdenza sociale. I nuclei familiari con un reddito Isee basso (uguale o inferiore a 15.000 euro) riceveranno autonomamente la carta che gli verrà assegnata dal Comune di riferimento.

Per chi ha la carta del 2023

I beneficiari 2024 già in possesso di Carta Dedicata a te 2023, riceveranno il contributo 2024 sulla stessa carta e, pertanto, non avranno bisogno di ricevere nessun codice né di recarsi alle Poste

Il sindaco Livolsi

“Il Comune di Leonforte è in attesa della consolidazione degli elenchi da parte dell’INPS. Avvenuta questa, verrà immediatamente pubblicato l’elenco dei beneficiari sul sito istituzionale del Comune e verranno indicate le modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati” dice il sindaco di Leonforte, Piero Livolsi.

I requisiti dei beneficiari

Il contributo spetta ai nuclei familiari che, alla data del 24 giugno 2024, sono in possesso dei seguenti requisiti: “Appartenenti – specifica il sindaco di Leonforte – ai nuclei familiari (con almeno 3 componenti) residenti nel territorio italiano; titolari di certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, non superiore ai 15.000 euro annui; non percepire nessuna misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà e qualsiasi forma di integrazione salariale per disoccupazione involontaria erogata dallo Stato”.

Come potrà essere spesa

La Carta Dedicata a Te è destinata all’acquisto di beni di prima necessità, di carburanti o, in alternativa, di abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale.