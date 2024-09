Palio dei Berberi, Codi vince sotto la pioggia

Neppure la pioggia, quest’oggi, ha fermato il Palio dei Berberi, in onore della Madonna di Buonriposo, vinto da “Codi”, cavalcata dal fantino Simone D’Agristina.

Alle sue spalle, nella finale a due, si è piazzato “Dancin” del fantino Saimon Gallo. Lo scorso anno invece era toccato al fratello gemello, Luca D’Agristina, portare al successo la sua cavalla. Una manifestazione equestre centenaria, di origine araba, si fa risalire all’800 d.C., che si caratterizza per la sfida tra fantini che cavalcano a pelo i loro cavalli e si inseguono lungo i trecento metri, in leggera salita, di tratto sterrato.

Il successo

Netto, quest’anno, il successo della cavalla “Codi” in una finale che si è disputata sotto la pioggia. Era da qualche decennio infatti che non si vedeva la pioggia bagnare il Palio. Grande soddisfazione, dopo il successo, per i gemelli d’Agristina, con il fantino Simone che ha detto: “Dedico questa vittoria a mia suocera scomparsa prematuramente lo scorso mese, ai miei genitori, alla mia compagna e alla scuderia”.

La sfida

Quattordici i cavalli partecipanti suddivisi in quattro batterie, due le semifinali, mentre alla

finalissima accedevano in due. Da segnale grande correttezza da parte dei fantini. Insomma, un’edizione del Palio 2024 corretta in ogni suo aspetto.