Valguarnera, in giunta entra Telaro, “non mi dimetto da consigliere”

Come ampiamente previsto Gaetana Telaro, consigliere comunale di “Onda civica” che sostiene la sindaca Draià, è un nuovo assessore della Giunta municipale. Sostituisce nell’amministrazione ma non nelle

funzioni Lorenzo Scarlata, dimessosi qualche giorno fa.

La sindaca distribuirà le deleghe

La sindaca si è riservata una nuova distribuzione delle deleghe. La novità importante- lo ha dichiarato la stessa Telaro- che non si dimetterà da consigliere ed occuperà entrambe le cariche, consigliere ed assessore. Lo stesso trattamento è stato riservato qualche anno fa ad un altro consigliere, Carmelo Auzzino che occupa a tutt’oggi entrambe le cariche. Quindi la nuova Giunta sarà composta dai due consiglieri- assessori, da Gianluca Arena (vicesindaco) e da Sara Pecora. Che dire. Tutto legittimo, per carità, secondo la legge regionale siciliana.

Le parole di Nocilla, “resto consigliere”

La neo assessora ha già ricoperto questo ruolo tra il 2005 e il 2010 nella giunta Nocilla: “Lieta di ricevere il ruolo politico di assessore comunale, che si aggiunge al mio ruolo di consigliere. Per me è un onore servire il popolo valguarnerese ed essere al servizio esclusivo della comunità. Ho deciso di non

dimettermi da Consigliere comunale, perché i cittadini mi hanno eletta per rappresentarli ed io ho promesso davanti tutta Valguarnera, di onorare il mio ruolo politico di consigliere fino all’ ultimo giorno di legislatura; rassegnare le mie dimissioni, quindi, per me rappresenterebbe una sorta di “tradimento” verso i cittadini che hanno riposto la loro fiducia in me, che mi hanno onorata di sedere sugli

scranni del Consiglio comunale e di rappresentarli; altresì, ci tengo a mantenere il gruppo consiliare solido che ho costituito con il Presidente del Consiglio comunale Scozzarella, con il quale mi sono trovata sempre bene e che ringrazio per avermi sempre supportata e con il quale porterò avanti l’ impegno fino a fine legislatura. Preciso che non giudico assolutamente chi ha compiuto scelte politiche diverse dalle mie, inclusa la volontà di rassegnare le proprie dimissioni e/ o di intraprendere percorsi politici diversi dal mio che ha ampiamente motivato e che rispetto assolutamente. È giusto che ognuno sia libero di compiere le

proprie scelte per come ritiene opportuno.”.

Il tema del doppio ruolo, per la Regione c’è compatibilità

Il tema del doppio ruolo tra assessore e consigliere è molto dibattuto considerato che svolgono ruoli diversi: il primo ha compiti tipici di un organo esecutivo, l’altro di controllo. La Regione siciliana, con una legge, ha tagliato la testa al toro, giudicandole compatibili ma nella stessa norma è indicato chi non può mettere piede nell’amministrazione del Comune. “Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali”.