A Temptation Island la bellissima xibetana Julia

Tra le concorrenti tentatrici della trasmissione televisiva “Temptation Island”, in onda ogni martedì su Canale 5, c’è anche la xibetana Julia Roccuzzo, 27 anni.

La bellissima Julia

Alta 1,75, occhi castano-verdi, un bel fisico, Julia, nata a Enna, ha vissuto per quasi vent’anni a Calascibetta, dove oggi risiedono i suoi genitori. Otto anni fa la decisione di lasciare la Sicilia per cercare fortuna, soprattutto in campo lavorativo, in Piemonte, ma non ha mai dimenticato Calascibetta, dove torna di tanto in tanto per trovare i suoi genitori.

Vive a Cuneo

A Cuneo, dove attualmente abita, Julia, come lavoro, alleva rettili, in particolare serpenti, inoltre si occupa di brokeraggio nel settore auto. La sua passione è la palestra, infatti Julia, che si ritiene una ragazza solare, pratica bodybuilding a livello agonistico. Durante la presentazione televisiva, Julia è stata determinata nel dire: “Tra dieci anni mi vedo una donna realizzata dal punto di vista lavorativo e spero di avere una famiglia”.

I genitori, “siamo orgogliosi di lei”

Ieri abbiamo sentito i genitori di Julia, mamma Assunta, nata a Calascibetta, e papà Salvatore, originario di Caltagirone, che hanno detto: “Siamo orgogliosi di Julia. Ha lasciato Calascibetta per cercare fortuna altrove e noi le auguriamo tanto successo. Che tutti i suoi sogni possano realizzarsi”. Andrà avanti il sogno di Julia? Lo vedremo nelle prossime puntate di “Temptation Island”, a partire da martedì in prima serata su Canale 5.